Desempregados poderão receber injeção para perda de peso no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que considera a aplicação de injeções de perda de peso em desempregados obesos para que esse grupo possa voltar a trabalhar. As informações são da rede britânica BBC.

O que aconteceu

Uso do medicamento em desempregados pode ser "muito importante" para a economia, diz primeiro-ministro. Starmer defendeu que o uso do remédio de perda de peso pode contribuir para o crescimento econômico do Reino Unido, principal objetivo de seu mandato, e aliviar o sistema de saúde público britânico, o NHS (Serviço Nacional de Saúde, na sigla em inglês).

Proposta veio de Ministro da Saúde britânico, Wes Streeting. Em uma coluna publicada no domingo (14) no jornal The Telegraph, ele afirma que a obesidade custa mais para o NHS do que o tabagismo. No texto, anunciou o investimento de 279 milhões de libras na farmacêutica Lilly, com a intenção de "explorar novas formas de fornecer serviços de saúde e cuidados para pessoas que vivem com obesidade e um estudo real de cinco anos sobre um tratamento de ponta para obesidade".