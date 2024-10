ONU alerta para denúncias de tratamento desumano na Tunísia a refugiados resgatados do mar

A cada ano, dezenas de milhares de pessoas tentam fazer a travessia a partir da Tunísia, em direção à Itália ? cuja ilha de Lampedusa está a apenas 150 quilômetros das costas tunisianas ? frequentemente o primeiro porto de escala.

A Organização Internacional para as Migrações da ONU informou que mais de 30.309 migrantes morreram no Mediterrâneo na última década, incluindo mais de 3.000 no ano passado.

Os especialistas da ONU expressaram preocupação com um aumento reportado de grupos criminosos envolvidas no tráfico humano e com relatos de abuso sexual, violência e exploração, incluindo o estupro de meninas de apenas 10 anos.

A gestão da imigração na Tunísia é parcialmente financiada por fundos europeus sob um acordo de julho de 2023.

"Estamos preocupados que, apesar dessas sérias alegações, a Tunísia continue a ser considerada um lugar seguro após operações de busca e resgate no mar", disseram os especialistas.

(com AFP)