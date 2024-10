Josias: Brasil passa vexame ao manter moderação diante da Venezuela

Acho que o Brasil precisa evoluir na sua posição em relação à Venezuela e já está tarde demais. O Brasil precisa rever sua posição e dar respostas firmes à altura da gravidade das violações de direitos humanos que estão sendo documentadas na Venezuela.

A repressão na Venezuela não atingiu apenas opositores formais de Nicolás Maduro, mas também qualquer pessoa que ousasse discordar do regime. Houve uma fraude premeditada na eleição presidencial, cercada de procedimentos repressivos Josias de Souza, Colunista do UOL

Para Josias, a postura cautelosa de Lula gerou respostas ofensivas do governo venezuelano —que chegou a acusar o presidente brasileiro de ser um agente da CIA.

Lula, no entanto, continua com uma postura moderada, recusando-se a chamar o Maduro de ditador, embora admita que existe um regime de viés autoritário em Caracas. Mas ele precisa evoluir, porque essa moderação está sendo respondida com ofensas

Lula já foi chamado de agente da CIA pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab. Se ele não reage e não muda sua posição, acaba merecendo essas ofensas.