Venezuela quer que Brics reconheçam Maduro e arma cilada para Lula

O Brasil tem credenciais democráticas. Nessa relação com a Venezuela, o Brasil o tempo todo se comportou com responsabilidade. Houve o acordo de Barbados, e o Brasil tem autoridade moral para falar do que aconteceu. Não é invasão da soberania da Venezuela: Maduro topou o acordo e depois recuou.

O Lula sofre muito desgaste na política interna com a Venezuela. O bolsonarismo usa muito isso nas redes sociais contra Lula e candidatos progressistas. Maduro fez na Venezuela o que Bolsonaro queria fazer no Brasil. [...] A Venezuela hoje é um regime militar. De esquerda, não tem mais nem o verniz.

Lula deveria mudar sua posição: sem as atas, nada feito com Maduro. Reconhecer que a relação é importante, que não vai fazer como Bolsonaro, não vai fechar a embaixada, e que vai manter relações com o Estado da Venezuela, mas [dizer] que ele [Lula] não reconhece a vitória de Maduro.

A informação já circula pelos meios diplomáticos do Brasil, o que prepara o presidente de antemão para a "cilada" armada por Maduro contra ele, afirma Kennedy. Para ele, Lula deveria se antecipar ao movimento do venezuelano:

Se Lula disser isso antes da viagem para os Brics, já cria uma vacina contra a Venezuela. Não vai romper relações, mas não vai reconhecer. O Brasil não tem por que reconhecer as eleições na Venezuela, porque o resultado foi fraudado. A oposição apostou no processo, confiou no Brasil, o Brasil e outros países foram avalistas, e Maduro quebrou o acordo. Essa casca de banana está armada para o Lula nos Brics. Ele está avisado. Cai se quiser.

