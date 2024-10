Irã alerta ONU que dará resposta 'decisiva' a eventual ataque israelense

O ministro das Relações Exteriores do Irã alertou nesta quarta-feira (16) o secretário-geral da ONU, António Guterres, que seu país está preparado para dar uma resposta "decisiva" que Israel lamentará caso decida atacar a República Islâmica em represália aos lançamentos de mísseis.

O Irã disparou quase 200 mísseis contra Israel no dia 1º de outubro, uma retaliação ao assassinato de um de seus generais e de dois protegidos do país na região: o líder do Hamas palestino, Ismail Haniyeh, em julho em Teerã, e o chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute no mês passado.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, prometeu que o país responderá ao ataque com mísseis de maneira "mortal, precisa e surpreendente".