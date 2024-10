United vira contra Brentford (2-1) e volta a vencer no Inglês; Tottenham goleia West Ham

Neste sábado, após o fim do primeiro tempo, o time chegou a ser vaiado pela torcida. Havia acabado de sofrer um gol numa cabeçada de Ethan Pinnock após um escanteio (45'+5), enquanto o zagueiro holandês Matthijs de Ligts, com a cabeça ensanguentada, estava fora do campo recebendo atendimento médico.

O United reagiu no segundo tempo, com uma pressão no campo adversário que acabou dando resultado. Garnacho empatou (48'), com um chute espetacular de primeira após um cruzamento de Marcus Rashford.

O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund marcou o gol da vitória, com um toque de pé esquerdo (62'), após desvio de Bruno Fernandes. Foi seu primeiro gol na temporada.

- Tottenham desencanta -

Também este sábado, o Tottenham venceu o West Ham por 4 a 1, com três gols na segunda etapa, diante de uma fraca defesa visitante, que cometeu erros como o do francês Jean-Clair Todibo.

Os 'Spurs', comandados pelo técnico Ange Postecoglou, são sétimos colocados, enquanto o West Ham, treinado pelo espanhol Julen Lopetegui, é 15º, com quatro derrotas em oito jogos.