Putin defende nova 'ordem mundial multipolar' na reunião dos Brics

A Rússia considera os Brics uma alternativa às organizações lideradas pelas potências ocidentais, como o G7, uma posição respaldada pelo presidente chinês Xi Jinping, aliado crucial de Moscou.

"O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em curso, é um processo dinâmico e irreversível", disse Putin na cerimônia de abertura oficial do encontro de cúpula.

A organização dos Brics está "fortalecendo sua autoridade nas questões internacionais", completou, antes de pedir aos países membros que considerem como podem abordar os problemas mais prementes da agenda global, incluindo os "conflitos regionais graves".

O grupo dos Brics foi criado em 2009 com quatro integrantes (Brasil, Rússia, China e Índia) e em 2010 a África do Sul foi adicionada. Em 2024, quatro países entraram para o bloco (Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos).

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, chegou à Rússia nesta quarta-feira para participar na reunião, em sua primeira visita ao país em mais de dois anos, muito criticada pela Ucrânia.

Nas conversações bilaterais na terça-feira com Xi e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, Putin elogiou as "associações estratégicas" da Rússia com os parceiros.