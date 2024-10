Igreja Católica deixa 'aberta' questão de ordenação de mulheres

A Igreja Católica reconheceu neste sábado (26) a falta de visibilidade das mulheres em seu seio, mas deixou em suspenso a questão de sua ordenação, uma decepção para as mulheres ativistas que esperavam uma mudança de rumo na instituição.

Após um mês de debates no Vaticano, uma assembleia mundial de laicos e religiosos reunida sob a autoridade do papa Francisco anunciou que deixa "aberta" a questão da ordenação das mulheres como diáconos, função que precede a de padre, assegurando que "essa reflexão deve continuar".

Embora "as mulheres e os homens tenham uma dignidade igual como membros do povo de Deus", "as mulheres continuam se deparando com obstáculos para obter um maior reconhecimento" de seu papel, diz o documento final aprovado pelo papa Francisco, de 51 páginas.