Migração legal para os países ricos em 2023 foi a maior da história

A maioria facilitará a aprovação da agenda de Trump de corte de impostos e redução do tamanho do governo federal. No entanto, o candidato preferido de Trump e apoiado por Elon Musk para a liderança dos republicanos no Senado, Rick Scott, foi derrotado em votação secreta por John Thune - um senador da ala mais tradicional do partido.

MP pede prisão de Le Pen

O Ministério Público francês pediu cinco anos de prisão e de inelegibilidade para Marine Le Pen, deputada e líder do partido de ultradireita Reagrupamento Nacional. Le Pen é acusada de desviar recursos públicos de seu gabinete de eurodeputada entre 2004 e 2016 para o pagamento de funcionários de seu partido. Ela nega as acusações e diz que a acusação é uma "violência" e uma "indignidade".

O julgamento deve ocorrer até o final deste mês. Se condenada, a líder estará fora das eleições marcadas para o começo de 2027. Le Pen disputou três vezes a Presidência. Na última disputa, em 2022, teve 41% dos votos e foi derrotada por Emmanuel Macron.

Manifestantes pró-palestinos entram em confronto com a polícia em Paris às vésperas de partida entre as seleções da França e de Israel Imagem: Dimitar Dilkoff/AFP

Argentina abandona COP-29

A delegação técnica argentina abandonou a COP-29, cúpula do clima que ocorre no Azerbaijão, por ordem do presidente Javier Milei. Os argentinos coordenavam o Grupo Sul, que também reúne Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador e tem como objetivo coordenar ações comuns dos países vizinhos.