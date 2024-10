Medvedev cai na estreia no Masters 1000 de Paris

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, foi eliminado em seu primeiro jogo do Masters 1000 de Paris, derrotado nesta quarta-feira (30) pelo australiano Alexei Popyrin (N.24), enquanto o francês Ugo Humbert (N.18) se classificou para enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) nas oitavas de final.

Popyrin fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 7-6 (7/4), em duas horas e 30 minutos.

Medvedev, campeão do torneio em 2020, se junta ao também russo Andrey Rublev (N.7) e ao norueguês Casper Ruud (N.8) entre os membros do Top 10 do ranking da ATP eliminados na estreia.