Harris e Trump aceleram na reta final das eleições presidenciais

"Vou votar em nós!", disse. "Ótimo", ela respondeu.

A expectativa é grande na disputa pela Casa Branca entre Harris, de 60 anos, e o ex-presidente republicano, 78, duas opções ideológicas opostas.

Ela o chama de "fascista". Ele faz o mesmo e a chama de "marxista" e "comunista".

Para além do discurso eleitoral, ela fez uma campanha focada no centro e ele é o orgulhoso líder do movimento "Make America Great Again", conhecido pela sigla em inglês MAGA.

Com um empate técnico nas pesquisas, a batalha foca nos estados-pêndulo que não são redutos nem do Partido Republicano nem do Democrata.

O magnata irá neste domingo à Pensilvânia, à Carolina do Norte (que já visitou duas vezes no sábado) e à Geórgia.