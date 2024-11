Quantum, NCQG, cebola... o vocabulário da COP29 em Baku

Na próxima COP29 sobre o clima (11-22 de novembro), as negociações girarão em torno de um novo objetivo para o financiamento climático. Essas discussões técnicas, mas essenciais, já geraram seu próprio vocabulário: "NCQG", "cebola" ou "quantum" serão as palavras-chaves em Baku.

COP

Essas três letras designam a Conferência das Partes ("Conference of the Parties") da Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CMNUCC), adotada no Rio em 1992.

Essas COPs reúnem todos os anos os 198 países e outras partes-membros da convenção, ou seja, quase todo o mundo, do Afeganistão ao Zimbábue, passando por Coreia do Norte e União Europeia. São celebradas todos os anos em uma cidade diferente, com uma alternância de continentes, e estão numeradas desde a COP1 em Berlim em 1995.