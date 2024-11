Funcionário da CIA é acusado de vazar planos israelenses contra o Irã

Um funcionário da CIA foi acusado pelo vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos sobre os planos de Israel para responder a um ataque do Irã, informou o The New York Times nesta quarta-feira (13).

Asif Rahman, que trabalhava no exterior para a Agência Central de Inteligência, foi preso pelo FBI na terça-feira, no Camboja, e deve comparecer a um tribunal federal na ilha americana de Guam na quinta-feira, informou o jornal citando documentos judiciais e fontes próximas ao caso.

O veículo acrescentou que Rahman, que tinha autorização de segurança de alto nível, foi acusado no estado americano da Virgínia, na semana passada, por dois crimes de retenção e transmissão intencional de dados de inteligência nacional.