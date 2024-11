Presidente da Federação Sul-africana de Futebol é preso por fraude

O presidente da Federação Sul-Africana de Futebol (Safa) e ex-presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2010, Danny Jordaan, foi detido por fraude, anunciou a polícia do país nesta quarta-feira (13).

Eleito pela terceira vez como presidente da Safa em 2013, Jordaan foi preso por "denúncias de fraude e roubo avaliados em 1,3 milhão de rands (R$ 413 mil na cotação atual)", informou o comunicado da polícia.

O dirigente de 73 anos é acusado de ter contratado uma empresa de segurança particular para sua própria proteção e uma empresa de relações públicas sem a autorização do conselho de administração da Safa.