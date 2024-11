Kotscho: Pacificação só virá quando mentores do 8/1 forem a julgamento

O Brasil só retomará a normalidade democrática quando os mandantes da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 forem condenados, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta sexta (15). Segundo ele, depois do atentado na Praça dos 3 Poderes, os próprios bolsonaristas já entenderam que não dá para falar em anistia.

Não é só constrangedor, é absolutamente inútil. Até porque, mesmo que a Câmara aprove (...), não passa no Senado e isso seria vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem mais clima para isso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Para Kotscho, as investigações vão mostrar a relação entre as explosões de Brasília esta semana, outros atentados que ocorreram na cidade desde 2022 e os atos golpistas do 8 de janeiro.