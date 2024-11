Ataque com faca deixa 8 mortos e 17 feridos em escola na China

Oito pessoas morreram esfaqueadas e 17 ficaram feridas após um ataque com faca em escola na China neste sábado (16).

O que aconteceu

Ataque foi supostamente executado por um aluno da instituição, informou a polícia. O caso foi no final da tarde de hoje (no horário local, início da manhã no Brasil) no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, na província de Jiangsu.

Estudante de 21 anos foi preso e confessou o crime, de acordo com imprensa local. Identificado como Xu Moujin, o autor do ataque não conseguiu se formar e estava insatisfeito com o valor da bolsa de estudos que recebia. As vítimas não tiveram nome e idades revelados.