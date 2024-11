Destino dos ucranianos determinará o da UE, diz Borrell

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmou, nesta terça-feira (19), que o destino do bloco depende do destino dos ucranianos e considerou "irresponsável" a ameaça russa de responder a ataques com armas nucleares.

"A guerra contra a Ucrânia afeta diretamente os nossos valores e princípios. O destino dos ucranianos determinará o da UE", disse Borrell no final de uma reunião dos ministros da Defesa dos países do bloco.

Por esta razão, disse Borrell, se a Rússia vencer a guerra contra a Ucrânia, "pagaremos uma conta muito alta, muito mais cara do que qualquer ajuda militar que possamos pagar".