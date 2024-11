Espanha planeja regularizar dezenas de milhares de imigrantes todo ano

Essas novidades entrarão em vigor em seis meses, aproximadamente.

Segundo a ministra, "são 2,9 milhões de estrangeiros que contribuem mês a mês para a Seguridade Social, representam 13,6% do total de filiados, dois pontos a mais do que há apenas dois anos".

"Como disse o presidente Sánchez há algumas semanas, a Espanha tem que escolher entre ser um país aberto e próspero ou ser um país fechado e pobre", acrescentou a ministra.

Sánchez estima que a Espanha precisa da imigração para cobrir a escassez de mão de obra e contrariar o envelhecimento da população, o que poderia pôr em perigo as aposentadorias e o estado de bem-estar.

"A nova norma está adaptada à legislação europeia, além de ter em conta as exigências do nosso mercado de trabalho, as necessidades dos migrantes e os desafios demográficos da Espanha", explicou o governo em uma mensagem na rede social X.

- Burocracia simplificada -

A reforma flexibiliza os requisitos de visto, prolonga a sua duração em alguns casos e simplifica a burocracia. Além disso, reduz de três para dois anos o período durante o qual os imigrantes ilegais têm que viver na Espanha para terem automaticamente direito a um visto.