O 'bromance' entre Trump e Musk tem prazo de validade?

Musk nunca diz uma palavra negativa sobre o Partido Comunista no poder, o que o coloca contra os falcões contrários ao país, como o senador americano Marco Rubio, que foi escolhido como futuro chefe da diplomacia.

- Contas em cheque -

Musk, que não poupa despesas em suas próprias companhias, recebeu de Trump a tarefa de chefiar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), encarregado de cortar os gastos públicos.

Os planos para cortar programas certamente enfrentarão uma forte reação política, até mesmo dos republicanos.

Com a aproximação das eleições de meados do mandato, os interesses políticos de Trump podem entrar em conflito com cortes drásticos.

- Empresas tecnológicas -

A complexa relação e as rivalidades pessoais de Musk com as principais empresas de tecnologia do Vale do Silício remontam a décadas.