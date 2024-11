Centro de pesquisa Parchin do Irã não é 'uma instalação nuclear', diz AIEA

Os ataques aéreos realizados por Israel no final de outubro contra o Irã atingiram "um elemento do programa nuclear" da República Islâmica, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira.

O portal de notícias americano Axios informou anteriormente, citando responsáveis anônimos dos EUA e de Israel, que o ataque de 26 de outubro ao Irã tinha "destruído um centro secreto de pesquisa de armas nucleares em Parchin", cerca de cinquenta quilômetros a sudeste de Teerã.

Israel acusa o Irã de tentar construir uma bomba atômica e garante que busca evitá-lo por todos os meios.

As instalações nucleares iranianas conhecidas estão localizadas principalmente no centro do país, em Ispahan, Natanz e Fordo, além da cidade portuária de Bushehr, onde está localizada a única central nuclear iraniana.

