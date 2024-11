Genoa anuncia francês Patrick Vieira como novo técnico

Sua última experiência foi no Strasbourg, na temporada passada, até ser demitido em julho, com a equipe terminando o Campeonato Francês na 13ª colocação.

Como jogador, Vieira se destacou no Arsenal (1995-2005), tendo participado do grupo que conquistou a Premier League de forma invicta na temporada 2003/2004, e foi campeão do mundo pela seleção da França em 1998.

bap/dam/zm/cb

© Agence France-Presse