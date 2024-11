Países ocidentais apresentam resolução contra o Irã na AIEA

Em uma conversa com o seu homólogo francês, Jean-Noel Barrot, Araghchi "condenou veementemente a decisão dos três países" de apresentar um projeto de resolução sobre o programa nuclear iraniano, e garantiu que "só complicará ainda mais as coisas", segundo uma declaração do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Segundo a AIEA, o Irã é o único Estado sem armas nucleares que enriquece urânio até 60%, ao mesmo tempo que continua acumulando grandes reservas.

No entanto, a agência "verificou" na semana passada "que o Irã iniciou os preparativos destinados a travar o aumento das suas reservas de urânio enriquecido a 60%", afirma o relatório.

As reservas iranianas estão próximas dos 90% necessários para fabricar uma bomba atômica. Teerã nega querer este tipo de armamento e garante que o seu desenvolvimento nuclear é para fins civis, como a energia.

O Irã já avisou que, caso seja aprovada uma condenação do seu programa nuclear, tomará "contramedidas imediatas" que "certamente não agradarão" os países ocidentais.

