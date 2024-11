Israel se manifestará na terça-feira sobre cessar-fogo com Hezbollah; EUA diz que acordo está 'próximo'

Na Faixa de Gaza, Israel prometeu aniquilar o Hamas após a mortal incursão de milicianos islamistas no sul do país, em 7 de outubro de 2023, a qual desencadeou a guerra. No Líbano, busca pôr fim aos disparos de foguetes que o Hezbollah lança contra o território israelense há mais de um ano.

O exército israelense informou que atingiu nesta segunda-feira 25 alvos do Hezbollah nos subúrbios do sul da capital, Beirute, e no sul e leste do Líbano.

Pelo menos 12 pessoas morreram na região de Tiro, no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O Hezbollah disparou ao menos 30 projéteis contra Israel, segundo o exército israelense, um dia depois de lançar 50 ataques com mísseis e drones contra várias regiões israelenses, incluindo Tel Aviv, um recorde desde setembro.

De acordo com a agência de notícias libanesa, NNA, também ocorreram combates entre militantes do Hezbollah e tropas israelenses no sul do Líbano.

A televisão estatal síria informou sobre bombardeios israelenses em pontes na Síria, perto da fronteira com o Líbano.