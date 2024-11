Netanyahu anuncia que gabinete de segurança de Israel estabelecerá cessar-fogo no Líbano 'esta noite'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira (26) que o gabinete de segurança nacional aprovará "esta noite" um acordo de cessar-fogo no Líbano, onde Israel trava uma guerra aberta com o grupo islamista Hezbollah, sem especificar a sua duração.

"Esta tarde, vou apresentar ao gabinete, para a sua aprovação, um projeto de cessar-fogo no Líbano. A duração do cessar-fogo depende do que ocorra no Líbano", disse Netanyahu na televisão, acrescentando que, "em pleno acordo com os Estados Unidos", Israel mantém "total liberdade de ação" e que, "se o Hezbollah violar o acordo e tentar se rearmar, atacaremos".

mib-mj/phy/ila/js/mb/rpr/am