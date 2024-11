'Poderoso Chefão'? Animais mortos são usados em ameaças da máfia da Sicília

Setores ligados à máfia italiana. Os setores de construção civil e coleta de lixo são os segmentos empresariais mais importantes ligados à máfia da Sicília, de acordo com relatório publicado pela Diretoria Antimáfia.

Vingança por prisões. Segundo o chefe da Diretoria Antimáfia, Maurizio de Lucia, o crime pode estar relacionado à busca de vingança, já que, recentemente, houve a libertação de 20 membros da máfia de prisões locais, cujas sentenças expiraram.

Pode ter relação com taxa. Embora não haja informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime, o crime também pode estar relacionado ao pagamento do "pizzo", uma taxa de proteção exigida por organizações criminosas italianas.

"Não consigo compreender tamanha barbaridade". Foi o que disse a prefeita de Altofonte, Angela De Lucia, a veículos de mídia locais, classificando o caso como "gesto da Idade Média".

Os animais e a Cosa Nostra

Cães são os que mais sofrem com ações da máfia. Mais do que os cavalos, os cães são os animais que mais sofrem com as ações de intimidação da máfia da Sicília.