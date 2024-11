Conflito entre Israel e Hezbollah teve pagers explosivos e morte de líderes

Quase 500 mortos em um dia. No dia 23 de setembro, os intensos ataques israelenses contra o Hezbollah no Líbano deixaram 492 mortos, incluindo 35 crianças, segundo as autoridades do país. Esses foram os ataques com maior número de mortos no Líbano desde a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel.

Morte de Hassan Nasrallah. O líder do Hezbollah foi assassinado durante um bombardeio de Israel em Beirute, no dia 27 de setembro. O clérigo muçulmano tinha 64 anos e liderava o Hezbollah desde 1992. Ele tinha laços estreitos com o Irã, país majoritariamente xiita. Com o apoio do Irã, Nasrallah organizou um grupo para lutar contra a ocupação israelense do Líbano em 1982, durante a guerra civil. O grupo evoluiu para o Hezbollah.

Chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah Imagem: Reprodução/Al Jazeera

Israel assassinou praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah. Em outubro, Hasham Saffiedine, considerado sucessor de Nasrallah, foi morto em um ataque aéreo.

Início da incursão terrestre. Três dias após a morte de Nasrallah, as Forças de Defesa de Israel anunciaram o início da incursões terrestres israelenses no sul do Líbano. O conflito tem sido devastador para o Líbano. As autoridades locais calculam que há mais de 3,8 mil mortos, 15 mil feridos e 1 milhão de residentes deslocados.

Deslocamento de mais de 60 mil israelenses. Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, o Hezbollah realiza ataques diários contra o norte de Israel em solidariedade aos palestinos, o que provocou o deslocamento de mais de 60 mil israelenses dessa região. Israel afirma que quer garantir o retorno seguro desses residentes.