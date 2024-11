Rússia diz que responderá se EUA colocarem mísseis no Japão: 'ameaça real'

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse na quarta-feira que se os Estados Unidos instalarem mísseis no Japão, isso ameaçaria a segurança russa e levaria Moscou a retaliar.

A agência de notícias japonesa Kyodo informou no domingo que o Japão e os EUA pretendem compilar um plano militar conjunto para uma possível emergência em Taiwan que inclui a instalação de mísseis.

A agência citou fontes anônimas norte-americanas e japonesas que afirmaram que, de acordo com o plano, os EUA enviariam unidades de mísseis para as ilhas Nansei das prefeituras de Kagoshima e Okinawa, no sudoeste do Japão, e para as Filipinas.