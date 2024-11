Lamine Yamal vence o prêmio Golden Boy de melhor jogador sub-21 do ano

Na cerimônia da Bola de Ouro, no final de outubro, Yamal já havia recebido o prêmio Kopa, também entregue ao melhor jogador jovem do ano.

O grande momento em do atacante do Barça em 2024 foi a Eurocopa pela seleção espanhola, sendo um dos líderes da equipe na campanha do título, com direito a um golaço contra a França na semifinal.

Com 17 anos e quatro meses, Yamal também se tornou o campeão mais jovem da história do torneio continental.

O alemão Toni Kroos, que pendurou as chuteiras depois da Euro, recebeu o prêmio Golden Player, dado ao melhor jogador com mais de 21 anos. No feminino, a escolhida foi outra espanhola, Aitana Bonmatí, ganhadora das duas últimas Bolas de Ouro.

ati-rsc/dr/pm/cb/yr

© Agence France-Presse