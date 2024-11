Primeira viagem de presidente eleito do Uruguai será para encontro com Lula

Na reunião com Lacalle Pou, Orsi afirmou que pretende conversar com Lula sobre a licitação que o Brasil "tem encaminhada" para a construção de uma nova ponte que ligará a cidade uruguaia de Rio Branco à brasileira Yaguarón. Ele também quer falar sobre o dragagem do canal de São Gonçalo, que conecta a fronteiriça Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.

"Levo como tema central a possibilidade de acelerar esse processo", destacou.

Ao dar início à transição, Orsi elogiou a disposição de Lacalle Pou em colaborar com a troca de governo.

"O processo será árduo, mas as portas estão bem abertas para trabalhar de forma tranquila, com tudo sobre a mesa (...) para colocar as equipes em campo", afirmou.

Orsi informou que quem coordenará a transferência de poder de seu lado será o senador reeleito Alejandro Sánchez, um político próximo a Mujica, anunciado como seu futuro secretário da Presidência.