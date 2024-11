Sheinbaum descarta 'guerra de tarifas' com EUA após conversa com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou, nesta quinta-feira (28), uma "guerra de tarifas" com os Estados Unidos, após a conversa que manteve com o presidente eleito do país vizinho, Donald Trump, depois de o republicano ter ameaçado impor tarifas sobre as importações mexicanas.

"Não vai haver [uma] potencial guerra de tarifas" com os Estados Unidos, afirmou Sheinbaum, garantindo que, durante a ligação, ambos discutiram temas como migração e tráfico de drogas, que são preocupações de Trump.

O futuro presidente americano ameaçou, na última segunda-feira, impor tarifas aduaneiras de 25% sobre todas as mercadorias que o México exporta para os Estados Unidos, caso o governo de Sheinbaum não interrompa o fluxo de migrantes irregulares e o tráfico de drogas na fronteira.