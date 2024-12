Cuba sofre novo apagão geral; terceiro do país em menos de dois meses

O sistema elétrico nacional de Cuba caiu na madrugada desta quarta-feira (4) devido a uma falha em sua principal usina termelétrica, o terceiro apagão geral no país em menos de dois meses, informou o Ministério de Minas e Energia.

"Às 2h08 desta manhã, houve uma desconexão do Sistema Elétrico, SEN, quando a usina termelétrica Antonio Guiteras saiu do ar devido a um disparo do sistema automático", afirmou o ministério no X, acrescentando que estava "trabalhando no processo de restauração" do serviço.

A falha ocorre após outra interrupção generalizada em 6 de novembro, quando o furacão Rafael causou uma interrupção no sistema que durou vários dias.