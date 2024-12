Os sinais precoces sugerem que Trump 2.0 trará de volta o caos

Embora Donald Trump ainda esteja a um mês de assumir novamente a presidência dos Estados Unidos, ele já demonstra sua capacidade única de criar o caos e ganhar as manchetes com comentários depreciativos sobre o Canadá e intimidando a imprensa, e com um boicote ao acordo orçamentário no Congresso.

"Haverá mais caos no segundo mandato de Trump do que no primeiro", afirmou Todd Belt, professor de Ciências Políticas da Universidade George Washington. "Acho que o que aconteceu nesta semana é um bom indício do que vem pela frente".

Ele também prevê que a decisão da Suprema Corte que concedeu aos presidentes ampla imunidade para atos oficiais dará a Trump "mais oportunidades de agir de acordo com seus piores impulsos".