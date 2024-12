Presentes de segunda mão fazem parte da temporada de Natal britânica

Wayne Hemingway, designer e cofundador da Charity Super.Mkt, uma rede que também oferece produtos de segunda mão, tem dado itens de segunda mão como presentes de Natal há "muitos anos".

"Quando comecei a fazer isso, parecia estranho, excêntrico", disse ele.

Da mesma maneira, quando ele começou a vender roupas de segunda mão, há mais de 40 anos, "as vendas sempre caíam no Natal porque todo mundo queria roupas novas".

Deste então, as coisas mudaram muito.

"As compras do fim de semana passado foram uma loucura" e todas as lojas da rede registraram um aumento de 20% nas vendas nas semanas anteriores ao Natal.

Os consumidores jovens estão cada vez mais conscientes do impacto da indústria têxtil no planeta e estão mais comprometidos com uma "economia circular", acrescenta.