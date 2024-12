Turista é morto em ataque de tubarão no resort Marsa Alam no Egito

Um turista morreu e outro ficou ferido em um ataque de tubarão no resort de Marsa Alam, no Egito, disse o ministério do meio ambiente do país em um comunicado neste domingo (29), sem revelar as nacionalidades dos envolvidos.

Há tubarões no Mar Vermelho, mas encontros com eles são relativamente raros.

O ministério disse que o ataque ocorreu em águas profundas fora da zona designada para banhos e mergulhos, próximo aos píeres no norte de Marsa Alam, acrescentando que nadar a partir dos píeres era proibido e que os píeres ficariam fechados por dois dias a partir de segunda-feira.