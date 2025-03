Universitário indiano detido nos EUA por suposto vínculo com Hamas pode ser deportado

Um indiano que estuda na Universidade de Georgetown, na capital dos Estados Unidos, com o visto válido, foi detido e pode ser deportado, de acordo com seu empregador e as autoridades dos Estados Unidos, que o acusam de ter vínculos com o Hamas.

A prisão de Badar Khan Suri, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Georgetown, ocorre em um momento em que crescem os temores na comunidade científica de que a liberdade de pesquisa esteja sendo desafiada dois meses após o início do novo mandato do presidente Donald Trump.

Na quarta-feira, o governo francês condenou a expulsão de um cientista espacial francês que participaria de uma conferência em Houston, depois que as autoridades revistaram seu celular e encontraram o que chamaram de mensagens "de ódio" contra a política americana.