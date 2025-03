Dimitrov vence Khachanov e vai às semifinais do Masters 1000 de Miami

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 15º do ranking da ATP, venceu o russo Karen Khachanov (23º) de virada por 6-7 (3), 6-4 e 7-5 num duelo de duas horas e 36 minutos de duração e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Dimitrov, de 33 anos e finalista do Aberto de Miami em 2024, se torna com este triunfo o quarto jogador em atividade com pelo menos 100 vitórias em quadra dura de Masters 1000.

"É maravilhoso. No ano passado, acho que consegui 100 vitórias em quadras fechadas, agora isso. É lindo toda vez que você atinge um marco desses", disse Dimitrov.