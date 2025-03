Europa precisa provar que 'pode se defender', diz Zelensky em reunião

A reunião acontece depois que a Casa Branca anunciou que Rússia e Ucrânia haviam concordado com as bases de um possível cessar-fogo no Mar Negro, durante negociações separadas com autoridades americanas na Arábia Saudita.

Kiev confirmou, assim como Moscou, mas o Kremlin apresentou condições, incluindo exigir dos Estados Unidos um alívio das sanções que afetam seu setor agrícola.

Na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que as condições russas serão avaliadas e advertiu que um acordo de paz "não será simples". "Levará algum tempo, mas pelo menos estamos neste caminho", declarou.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou na rede social X que é necessário "manter a pressão sobre a Rússia por meio das sanções para alcançar o objetivo de uma paz justa e duradoura".

Ataques contra instalações de energia

Em mais um exemplo de que a tensão continua elevada, a Rússia acusou a Ucrânia de ter atacado instalações de energia na quarta e na quinta-feira, apesar do acordo de trégua nas hostilidades contra este tipo de infraestrutura anunciado pelos Estados Unidos em 25 de março.