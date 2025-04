Musk, um aliado cada vez mais incômodo para Trump

"Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará seu cargo como funcionário especial do governo quando concluir seu incrível trabalho à frente do DOGE", a comissão de redução dos gastos federais, acrescentou.

Resta saber quando Donald Trump vai considerar que o trabalho de seu assessor bilionário estará concluído.

Por ora, Musk fomentou demissões em massa de funcionários e cortes orçamentários drásticos que acabaram sendo barrados pelos tribunais.

Na segunda-feira, o presidente republicano disse: "Acho que ele é genial, mas também acho que ele tem uma grande empresa para dirigir e que, uma hora ou outra, voltará a fazê-lo. Ele tem vontade".

Mais tarde, detalhou que os membros de seu gabinete assumirão o controle, mas não disse quando.

- 130 dias -

O contrato do homem mais rico do mundo com o governo federal tem uma duração teórica de 130 dias, desde a posse, em 20 de janeiro, até o fim de maio.