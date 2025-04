Francês é preso em aeroporto dominicano com 790 gramas de cocaína no estômago

Um francês de 29 anos foi preso pela polícia no principal aeroporto da República Dominicana enquanto tentava viajar para seu país com 790 gramas de cocaína no estômago, informou a agência federal de controle de drogas nesta quinta-feira (17).

O cidadão preso no Aeroporto Internacional Las Américas, em Santo Domingo, estava sendo monitorado pelas autoridades, que não revelaram mais detalhes sobre sua identidade.

"Após passar pelo protocolo exigido, corpos estranhos foram detectados em seu trato digestivo", informou a Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) em um comunicado.