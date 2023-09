Jogos da Juventude: estado de São Paulo lidera quadro de medalhas

Fernanda Alvaz, 14 anos, venceu as quatro provas da ginástica rítmica - individual geral, arco, bola e por equipes - e foi o grande nome entre as meninas. Ela representou o Brasil no Pan-Americano Juvenil e no Mundial Júnior. Outro destaque foi Maria Fernanda Santos, com três ouros no badminton (simples, duplas mistas e duplas femininas). A jovem fluminense é cria do Projeto Miratus, na comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro, e que revelou Ygor Coelho, maior nome do esporte no país.

As disputas de ginástica artística, triatlo, tênis de mesa e judô vão até sexta-feira (8), enquanto as do vôlei chegam ao fim no domingo (10). Na próxima segunda-feira (11), têm início as provas de esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, natação, handebol e basquete, enquanto a competição de águas abertas começa no dia 15, uma sexta-feira. Transmissão na TV Brasil Quarta-feira (6)