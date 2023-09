7 de Setembro: governo convoca servidores para garantir plateia e impedir vaias a Lula

No primeiro 7 de Setembro do terceiro mandato de Lula, tudo foi preparado para "desbolsonarizar" a data e resgatar o que o presidente chama de "auto-estima" dos brasileiros. Tanto é assim que o conceito do pronunciamento de Lula será o de Pátria sem dono, sob o slogan "Democracia, Soberania e União".

Sangue e PIX

O Planalto recebeu informações de que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizaram sua claque para vaiar Lula logo que ele chegar à cerimônia na Esplanada. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente, deflagraram uma campanha de doação de "sangue pelo Brasil" para mostrar que o bolsonarismo rejeita a violência.

Outros aliados de Bolsonaro, no entanto, iniciaram nova mobilização nas redes para arrecadar recursos, como fizeram após estourar o escândalo das joias. "Vamos todos fazer um Pix de 1 real no dia 7 de Setembro para o presidente Bolsonaro. Assim vamos mostrar o nosso voto e que ninguém se arrependeu de seu voto. Cada Pix deve ser postado nas redes no dia 7, ok?", diz trecho de mensagem que circula em grupos de WhatsApp, informando o CPF de Bolsonaro. "Esta será a mais nova manifestação do dia 7 de Setembro para a Nação Brasileira", completa o texto.

A Polícia Federal suspeita que parte desses doadores seja fictícia. De acordo com as investigações, a estratégia de depósitos por meio de Pix - que arrecadou recentemente R$ 17 milhões - tem sido usada para "lavar" recursos recebidos pelo ex-presidente com venda de joias no exterior, fato negado por sua defesa.

Mensagem

Desde a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) por apoiadores de Bolsonaro, em 8 de janeiro, Lula tenta passar a mensagem de união entre os Poderes. Foi em 7 de Setembro de 2021 que Bolsonaro chamou o ministro do STF Alexandre de Moraes de "canalha".