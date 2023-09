Bilionário listado na Forbes e mulher morreram intoxicados por gás, indica laudo

De acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) ao UOL, o "laudo necroscópico apontou que as vítimas apresentavam queima por monóxido de carbono". O laudo toxicológico e da perícia do local ainda estão em andamento. Diligências prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do fato, informou a pasta.

Segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Santos, a confirmação da causa não esgota as investigações. Ainda são esperados os laudos da perícia que vão elucidar se o sistema de gás encanado estava instalado corretamente. A perícia deve esclarecer como se deu o rompimento de uma tubulação do exaustor, responsável pela eliminação do monóxido, nas dependências usadas pelo casal.

Segundo a polícia, o quarto do casal fica no andar térreo da casa, próximo da sala com as caldeiras do sistema de água quente. Com a fissura na mangueira do exaustor, os gases da queima chegaram ao quarto do casal.

Os peritos do Instituto de Criminalística também fizeram uma varredura no imóvel e coletaram impressões digitais. Conforme a polícia, a investigação é "de ofício", quando não há causa definida do óbito, registrado como morte suspeita nesse caso.

Os corpos foram encontrados pelo filho do casal, Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, de 27 anos, que estava no imóvel. Ele estranhou a demora dos pais para acordar e, indo até o quarto, viu os corpos sobre a cama do casal. Uma cachorra, animal de estimação dos Menezes, foi achada morta ao lado da cama. A mansão fica em um condomínio de residências de alto padrão, na Praia do Iporanga, na estrada que liga Guarujá a Bertioga.

Rodrigo pediu ajuda para um médico, conhecido da família, que é morador do condomínio. O profissional tentou reanimar o casal, sem sucesso. Ele acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a equipe constatou o óbito. Os corpos não tinham sinais de violência.