Cabeça de babuíno e bile de urso são apreendidas pelo Ibama no Aeroporto de Guarulhos

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu nesta terça-feira, 19, uma série de partes de animais mortos no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). Eles entraram no País ilegalmente, na bagagem de estrangeiros, e "possuem alto potencial de introdução de doenças no Brasil pelo estado in natura e sem documentação de origem", segundo o Ibama.

Entre os materiais encontrados nas bagagens confiscadas estavam uma cabeça de babuíno e frascos com bile de urso - ambas espécies protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (Cites) -, além de ratos empalados e cabeças de aves diversas. A maioria deles é proveniente da África.