Zema sanciona aumento de imposto, enquanto vice critica gasto com 'dinheiro dos outros'

O governo mineiro projeta arrecadar de R$ 800 milhões a R$ 1,2 bilhão por ano com a medida, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024. O valor será destinado para financiar ações do Fundo de Erradicação da Miséria e do Fundo Estadual de Assistência Social, que receberá pelo menos 15% do total arrecadado.

Zema tem utilizado a crise financeira vivida por Minas Gerais para justificar a elevação do ICMS. Ele também argumenta que não se trata de aumento de imposto, já que a cobrança foi realizada ininterruptamente de 2011 a 2022. O chefe do Executivo não conseguiu renovar a medida para 2023.

O governador queria que a elevação do imposto fosse permanente, mas os deputados estaduais limitaram a cobrança até o final do mandato de Zema em 2026. Também excluíram ração pet e itens de higiene bucal, como fio dental, da lista de produtos considerados supérfluos no Estado.