Chuva em Santa Catarina alaga estacionamento e deixa ao menos 7 Ferraris ilhadas

Aos menos sete Ferraris ficaram ilhadas durante as fortes chuvas que alagaram o estacionamento de uma pousada na cidade de Urubici, na Serra de Santa Catarina, neste sábado, 7. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos de luxo com água até a altura da porta, enquanto um outro automóvel da marca é puxado por um trator.

Urubici recebia o Ferrari Owner's Club Stradalle 2023, evento que reúne proprietários de modelos do carro italiano de luxo no País. Por causa das fortes chuvas, o encontro foi cancelado. Segundo os organizadores e a prefeitura, nenhum carro foi danificado. "Apesar da enchente de cortar cortar o coração, não houve danos às nossas macchinas (sic)", diz comunicado publicado pela associação.

Em Urubici foi montado um abrigo para receber 35 pessoas que precisaram ser retiradas de suas casas. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Força Aérea estão atuando em conjunto com a Secretaria de Obras do município para monitorar os locais e atender as ocorrências.