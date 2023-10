Influencer evangélico Victor Bonato é preso após fiéis denunciarem estupros

O capturado foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, onde o caso é investigado sob sigilo" Polícia Civil de São Paulo, por meio de nota

"Meu cliente nega veementemente as alegações contra ele", diz a advogada Samara Batista Santos, defensora de Bonato. Ele está preso "temporariamente", ainda não foi interrogado pela polícia e "emitiu um pedido de perdão perante as partes envolvidas, em sua redes sociais", acrescenta a advogada.

A alegação anunciada na mídia será contestada por meio de provas dentro do processo, em conformidade com o ordenamento jurídico, com o objetivo de esclarecer os fatos e estabelecer a verdade como prevalecente, pois nosso objetivo é a defesa dos fatos, não do sensacionalismo causado nas mídias veiculares" Samara Batista Santos, defensora de Victor Bonato

"Cometi alguns pecados", disse Bonato. Em vídeo divulgado no Instagram, o influencer tirou do Galpão a responsabilidade por seus atos e informou que passa por um momento de reflexão após a divulgação das denúncias.