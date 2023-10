'Ele ajudava a curar o coração', diz prima de médico assassinado no Rio

Laís e Marcos Corsato estudaram juntos na Universidade de São Paulo (USP). "Somos muitos próximos. Ele fez medicina e eu fiz biologia. Treinamos atletismo juntos. Meu pai era corintiano e ele também era. Eles tinham muita conexão."

A prima disse ainda que Corsato vivia a melhor fase da vida. "Ele era diretor de ortopedia e traumatologia, estabilizado financeiramente e pronto para desfrutar da vida."

A hora que você recebe a notícia, não dá para acreditar. Se ele não conseguia resolver alguma coisa física, ele ajudava a curar o coração. Bala errada? É tanta injustiça.

Laís Betty Corsato, prima do médico morto no Rio

Laís afirma que Marcos era conhecido pelo bom humor. "Ele tinha facilidade em deixar o ambiente mais leve.", diz.

A prima de Corsato afirma que tem um projeto de trabalho voluntário para crianças em comunidades no Rio de Janeiro. Uma das últimas vezes que estiveram juntos foi durante uma viagem para Mendonza, em Buenos Aires, para comemorar o aniversário de Laís. "Ele gosta muito de vinho. Não consigo falar no passado."

'Era para meu filho estar no quiosque'

Vera Lúcia mostra foto de filho Gabriel Ferraz com Marcos Corsato; Gabriel também é médico e estava no mesmo congresso de ortopedia no Rio Imagem: Fabíola Perez/UOL

Presente no velório, o médico ortopedista do Hospital das Clínica Marcos Ferreira conta que seu filho Gabriel Ferraz Ferreira, 37, era aluno de Corsato e participava do mesmo congresso no Rio de Janeiro.