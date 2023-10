EUA autorizam colaboração de FBI para investigar venda de joias por Bolsonaro, diz TV

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos autorizou o pedido de colaboração policial internacional para investigar a tentativa de venda de joias e relógios do acervo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornalista César Tralli, da GloboNews. O esquema foi revelado pelo Estadão.

Em agosto, a Polícia Federal acionou o FBI, equivalente americano do órgão, para avançar as investigações do esquema internacional no país. O ex-presidente é investigado por vender presentes dados por delegações de outros países. Em março deste ano, o Estadão revelou que Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita quando deixou o mandato, no final de 2022.

Cid já deu informações importantes para a PF sobre a atuação do ex-presidente no caso das joias, no esquema das fraudes nos cartões de vacina e da tentativa de um golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)