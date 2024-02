Nuvem cogumelo com microexplosão assusta agricultores em SP: 'Bomba d'água'

NUVEM ‘COGUMELO’ COM MICROEXPLOSÃO CAUSA ESTRAGOS NO INTERIOR DE SP



Fenômeno com ventos de 123 km/h destruiu 800 mil pés de banana no Vale do Ribeira; prejuízo estimado é de R$ 25 milhões > https://t.co/DNx4DMbzun pic.twitter.com/ifD0rUnn7w