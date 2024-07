La Niña volta: como foi a última passagem do fenômeno e o que esperar agora

Impacto no clima do Brasil. O resfriamento das águas do oceano torna a circulação do ar mais úmida em parte da América do Sul. Isso reflete de forma diferente nas cinco regiões do Brasil, conforme explica o meteorologista Guilherme Borges, do Climatempo.

[O resfriamento] favorece a intensificação da chuva, principalmente no Norte e no Nordeste brasileiro. Na faixa Centro-Oeste e Sudeste, a gente não tem uma anomalia muito correta. Já teve anos mais chuvosos, anos menos chuvosos. Não existe uma exatidão em questão dos efeitos, isso é modulado de acordo com a evolução do La Niña. Na faixa mais ao sul, ele tem um impacto de causar mais seca.

Guilherme Borges, meteorologista

Última temporada foi entre 2020 e 2023. A última temporada do La Niña se estendeu ao longo de três anos, durando de 2020 até meados de 2023. Isso causou uma intensificação dos seus efeitos.

Essa sequência seguida de três fenômenos, onde essas características de mais seca na região sul do Brasil, foram muito mais marcadas. [Assim como] mais chuva na região Norte e Nordeste de maneira bem abundante, bem significativa.

Guilherme Borges, meteorologista

Em fevereiro de 2023, ainda sob efeito do La Niña, o Rio Grande do Sul passou por uma estiagem intensa. Mais de 200 cidades decretaram situação de emergência.

El Niño quebrou sequência em 2023. A partir do meio do ano passado, o aquecimento das águas do Pacífico quebrou a sequência de três anos de resfriamento. "[Essa oscilação] é natural", complementa o meteorologista. O último El Niño bagunçou o clima, mas o La Niña deve apresentar uma mudança ainda mais significativa, porém gradativa.